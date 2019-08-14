Генменеджер клуба из Сиэтла — о названии: стараюсь оставаться в стороне

Генеральный менеджер клуба из Сиэтла Рон Фрэнсис прокомментировал ситуацию с выбором названия.
«Тод (владелец клуба Тод Лайуки. — Прим. „Чемпионата“) очень хочет привлечь меня к решению этого вопроса, а я стараюсь оставаться в стороне. Этой темой занимается специальная фирма. Каждую неделю мы проводим совещание на эту тему. Хотим решить этот вопрос в начале 2020 года», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.
В декабре 2018 года совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет. Команда из Сиэтла должна начать играть в лиге с сезона-2021/22. Этот клуб станет 32-м в лиге.
Ожидается, что имя тренера будет названо в период с января по июнь 2020 года, хотя не исключено, что это произойдёт раньше.
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