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Генменеджер клуба из Сиэтла — о названии: стараюсь оставаться в стороне

Генменеджер клуба из Сиэтла — о названии: стараюсь оставаться в стороне
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба из Сиэтла Рон Фрэнсис прокомментировал ситуацию с выбором названия.

«Тод (владелец клуба Тод Лайуки. — Прим. „Чемпионата“) очень хочет привлечь меня к решению этого вопроса, а я стараюсь оставаться в стороне. Этой темой занимается специальная фирма. Каждую неделю мы проводим совещание на эту тему. Хотим решить этот вопрос в начале 2020 года», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.

В декабре 2018 года совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет. Команда из Сиэтла должна начать играть в лиге с сезона-2021/22. Этот клуб станет 32-м в лиге.

Ожидается, что имя тренера будет названо в период с января по июнь 2020 года, хотя не исключено, что это произойдёт раньше.

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