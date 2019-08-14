«Адмирал» объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы

«Адмирал» в официальном «твиттере» клуба объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы. Сегодня, 14 августа, команда Сергея Светлова на «ЧСОБ Пойиштовна-Арене» сыграет с «Кошице». Начало матча — в 16:00 мск.

«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Вихарев;

Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;

Дьяков — Бобряшов, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Козловский — Калашников, Дельнов — Петров — Сидляров.

Вчера, 13 августа, хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока оказался сильнее чешского клуба «Орлы Зноймо» в матче предсезонного мемориала Збынека Кусы, встреча завершилась со счётом 4:1. Для подопечных Сергея Светлова это был первый матч на чешском товарищеском турнире.