Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал» объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы

«Адмирал» объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» в официальном «твиттере» клуба объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы. Сегодня, 14 августа, команда Сергея Светлова на «ЧСОБ Пойиштовна-Арене» сыграет с «Кошице». Начало матча — в 16:00 мск.

«Адмирал»:

Олкинуора (Веремчук);
Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Вихарев;
Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Дьяков — Бобряшов, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Козловский — Калашников, Дельнов — Петров — Сидляров.

Вчера, 13 августа, хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока оказался сильнее чешского клуба «Орлы Зноймо» в матче предсезонного мемориала Збынека Кусы, встреча завершилась со счётом 4:1. Для подопечных Сергея Светлова это был первый матч на чешском товарищеском турнире.

«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент