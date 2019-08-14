«Адмирал» объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы
«Адмирал» в официальном «твиттере» клуба объявил состав на второй матч мемориала Збынека Кусы. Сегодня, 14 августа, команда Сергея Светлова на «ЧСОБ Пойиштовна-Арене» сыграет с «Кошице». Начало матча — в 16:00 мск.
«Адмирал»:
Олкинуора (Веремчук);
Лалонд — Альмквист, Бакош — Юнг — Вихарев;
Ибатуллин — Угольников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов А.;
Дьяков — Бобряшов, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Козловский — Калашников, Дельнов — Петров — Сидляров.
Вчера, 13 августа, хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока оказался сильнее чешского клуба «Орлы Зноймо» в матче предсезонного мемориала Збынека Кусы, встреча завершилась со счётом 4:1. Для подопечных Сергея Светлова это был первый матч на чешском товарищеском турнире.
«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»
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