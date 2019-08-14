В фойе «Уфа-Арены» нанесены изображения Михалёва, Быкова, Радулова и Цулыгина

На домашнем стадионе «Салавата Юлаева» к новому сезону обновляют интерьер. В фойе «Уфа-Арены» нанесли изображения нынешних игроков и главного тренера команды, а также сделали чемпионские зоны, посвящённые командам 2008 и 2011 года во главе с Сергеем Михалёвым и Вячеславом Быковым соответственно.
Фото можно посмотреть в официальной группе КХЛ в соцсети «ВКонтакте».
Сергея Михалёва называли «тренером золотой мечты»: именно он привёл «Салават Юлаев» к золотым медалям в чемпионате России в 2008 году. Знаменитый тренер разбился в автокатастрофе 21 апреля 2015 года по дороге в Уфу, от полученных травм он скончался на месте катастрофы. Проститься с ним в ледовый дворец «Уфа-Арена» пришли тысячи человек. Он погиб в возрасте 67 лет. У Михалёва остались супруга и двое маленьких сыновей.
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