Кучеров и Василевский поймали крупных рыб махи-махи и зажарили их

Лидеры «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров побывали на рыбалке.

Хоккеисты поймали рыб под названием «Махи-махи». Это рыбы семейства лучепёрых, впервые были описаны в 1758 году. Длина таких рыб может составлять от одного до полутора метров. Кучеров и Василевский поймали весьма крупных представителей этого вида рыб. Затем российские хоккеисты поучаствовали в приготовлении рыбы на сковороде.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BlacktipH.

29 июля российский вратарь подписал новое соглашение с клубом. Контракт 25-летнего хоккеиста рассчитан на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. Максимальную зарплату Василевский получит в сезоне-2024/25 ($ 5,5 млн), а минимальная зарплата игрока за сезон составит $ 1 млн в сезоне-2021/22.