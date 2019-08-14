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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Джорданом Кароном

«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Джорданом Кароном
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и нападающий Джордан Карон расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Таким образом, в составе «Сибири» осталось пять легионеров, что по регламенту КХЛ является разрешённым лимитом на матч.

В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «-16» и 29 минутах штрафа.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Сибирь» не сумела попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В межсезонье команду покинул главный тренер Александр Андриевский, которого сменил Николай Заварухин.

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