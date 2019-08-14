СКА объявил состав на товарищеский матч с «Йокеритом»

«Йокерит» и СКА определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Финляндии. Игра состоится сегодня, 14 августа, начало встречи — в 18:30 мск.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Лехтонен — Лепистё, Мозес — Контиола — Хальме;

Лёв — Грант, Йоэнсуу — О’Нилл — Хирвонен;

Еронен — Лауридсен, Иконен — Регин — Хаапала;

Кивистё — Рясянен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.



СКА:



Налимов (Хелльберг);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Карпов — Бывальцев — Якупов;

Земчёнок — Галенюк, Подколзин — Каблуков — Кетов, Огирчук.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» сыграют с «Металлургом» (2 сентября), а «Йокерит» на следующий день встретится с «Авангардом».