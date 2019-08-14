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СКА объявил состав на товарищеский матч с «Йокеритом»

СКА объявил состав на товарищеский матч с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» и СКА определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Финляндии. Игра состоится сегодня, 14 августа, начало встречи — в 18:30 мск.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Лепистё, Мозес — Контиола — Хальме;
Лёв — Грант, Йоэнсуу — О’Нилл — Хирвонен;
Еронен — Лауридсен, Иконен — Регин — Хаапала;
Кивистё — Рясянен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.

СКА:

Налимов (Хелльберг);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Карпов — Бывальцев — Якупов;
Земчёнок — Галенюк, Подколзин — Каблуков — Кетов, Огирчук.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» сыграют с «Металлургом» (2 сентября), а «Йокерит» на следующий день встретится с «Авангардом».

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