СКА объявил состав на товарищеский матч с «Йокеритом»

«Йокерит» и СКА определились с составами на предсезонный матч, который пройдёт в Финляндии. Игра состоится сегодня, 14 августа, начало встречи — в 18:30 мск.
«Йокерит»:
Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Лепистё, Мозес — Контиола — Хальме;
Лёв — Грант, Йоэнсуу — О’Нилл — Хирвонен;
Еронен — Лауридсен, Иконен — Регин — Хаапала;
Кивистё — Рясянен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
СКА:
Налимов (Хелльберг);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Карпов — Бывальцев — Якупов;
Земчёнок — Галенюк, Подколзин — Каблуков — Кетов, Огирчук.
В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» сыграют с «Металлургом» (2 сентября), а «Йокерит» на следующий день встретится с «Авангардом».
- 14 августа 2019
-
17:42
-
17:26
-
17:18
-
16:47
-
16:20
-
16:17
-
16:02
-
15:55
-
15:31
-
15:07
-
14:55
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:28
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 13 августа 2019
-
23:55
-
23:25
-
23:08
-
22:48