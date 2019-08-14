Женская сборная Швеции объявила забастовку, требуя улучшения финансовых условий

Женская сборная Швеции по хоккею решила бойкотировать тренировочный лагерь, который должен был начаться завтра, 15 августа. Об этом хоккеисты сообщили в социальных сетях.



Кроме того они планируют бойкотировать предстоящий Турнир пяти наций, который запланирован с 20 по 25 августа. Спортсменки считают, что не получают должной поддержки от Федерации хоккея Швеции.



43 спортсменки, собравшиеся в Стокгольме, написали совместное письмо и объявили забастовку. Одной из главных причин бойкота являются финансовые условия, которые не устраивают хоккеисток. Они отказываются выходить на лёд до тех пор, пока руководство Федерации хоккея Швеции не пересмотрит своё отношение и не создаст благоприятных условий для спортсменок.