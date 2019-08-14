Экс-вратарь сборной Беларуси Коваль может возобновить карьеру

Бывший вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль может возобновить спортивную карьеру, информирует «Страница хоккея Беларуси».



39-летний ветеран может выйти на лёд в составе «Динамо-Молодечно». В конце июля Коваль вошёл в тренерский штаб этого клуба. Он провёл 218 матчей в КХЛ, защищая цвета минского «Динамо», «Атланта», «Торпедо», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Вратарь одержал 81 победу, отражая 91,6% бросков и пропуская 2,37 шайбы за игру. Кроме того, он записал на свой счёт одну результативную передачу.



Коваль дебютировал за сборную Беларуси на чемпионате мира в 2008 году. Воспитанник «Молота-Прикамье» выступал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В 2016 году Коваль принял решение закончить с профессиональным спортом.