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«Ак Барс» ищет варианты обмена Вячеслава Основина

«Ак Барс» ищет варианты обмена Вячеслава Основина
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» намерен обменять нападающего Вячеслава Основина, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, игроком недоволен главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. Основин пришёл в казанский клуб прошлой осенью, став частью сделки по обмену Александра Бурмистрова в «Салават Юлаев». В минувшем сезоне хоккеист провёл за «Ак Барс» 26 матчей и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф 25-летний форвард сыграл три матча.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Ак Барс» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Авангарду» со счётом 0-4. В межсезонье команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, которого сменил Дмитрий Квартальнов, ранее возглавлявший ЦСКА и «Локомотив».

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