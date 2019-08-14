Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч с «Лозанной»

ЦСКА определился с составом на предсезонный матч с «Лозанной», который пройдёт в Швейцарии, сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 14 августа, начало — в 20:30 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Киселев);

Дальбек — Романов, Секач — Вей — Мамин;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Ибрагимов, Слепышев — Светлаков — Толчинский;

Чмыхов — Макеев, Каницкий — Комиссаров — Ртищев.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда» — игра состоится 1 сентября.

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