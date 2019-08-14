Индрашис: самое смешное прозвище? Тренер пару раз назвал меня «Бальзам»

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис ответил на несколько вопросов, рассказал об увлечениях, любви к «Барселоне» и самом смешном прозвище.



«Русский язык выучить было не сложно. Учил его в школе и самостоятельно. Я не суеверный, верю в себя. Обычаев у меня никаких нет. Что делаю в выходные? Их сейчас не так много было. Ничего особенного, телевизор смотрю, играю в PlayStation или занимаюсь ребёнком.



Помимо хоккея слежу за футболом. Моя любимая команда — «Барселона». Лионель Месси — пример для подражания. Автомобиль? Наверное, хотел бы машину, которую не могу позволить себе, — Bugatti. Если выбирать цвет, то чёрный или синий — мои любимые цвета.



Из КХЛ дружу с Карсумсом, Даугавиньшем. Вообще, все латыши, с которыми поиграл, наверное, являются моими друзьями. Самое смешное прозвище? Наверное то, которое мне тренер дал, пару раз назвал меня «Бальзам». Всё-таки я рижский», — приводит слова Индрашиса пресс-служба «Динамо».

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