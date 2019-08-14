Минское «Динамо» подписало контракты с двумя игроками

Нападающий Вячеслав Грецкий и защитник Дмитрий Дерябин подписали контракты с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».



19-летний Дерябин заключил двусторонний контракт с «Динамо», соглашение рассчитано на три года. Минувший сезон защитник отыграл в команде «Седар Рэпидз» из USHL. В 48 матчах регулярки набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+11». В плей-офф Дмитрий поучаствовал в шести матчах, в которых отметился голевым пасом.



22-летний Грецкий также заключил двусторонний контракт с «Динамо» на два года. Воспитанник гродненского хоккея долгое время защищал цвета родного «Немана». Предыдущий сезон хоккеист провёл в «Динамо-Молодечно», где набрал 16 (10+6) очков в 51 матче с показателем полезности «+2». Кроме того, он провёл 12 матчей в плей-офф, в которых отметился 5 (2+3) баллами.