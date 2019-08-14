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«Тампа» обменяла форварда Адама Эрни в «Детройт» на драфт-пик

«Тампа» обменяла форварда Адама Эрни в «Детройт» на драфт-пик
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй» обменяла нападающего Адама Эрни в «Детройт Ред Уингз», информирует официальный сайт «молний». Взамен «Тампа» получила выбор в четвёртом раунде драфта 2020 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий провёл 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт семь заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+10» и 40 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард заработал две минуты штрафа в трёх играх. Ранее «молнии» подписали однолетний контракт с защитником Кевином Шаттенкирком.

В прошедшем регулярном чемпионате «Тампа» вышла в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4, в то время как «Детройт» в третий раз подряд не сумел попасть в плей-офф.

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