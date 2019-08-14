Хишир: сделаю всё, чтобы помочь Хьюзу, поскольку сам был в такой же ситуации

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал, что готов оказать помощь форварду Джеку Хьюзу, которого выбрали под первым номером на прошедшем драфте. 20-летний Хишир был выбран под первым номером на драфте-2017.
«Я сделаю всё, чтобы помочь Джеку, потому что сам был в такой же ситуации. Буду рад встретить его. В нашей команде появится очень талантливый хоккеист. Я с нетерпением жду нового сезона. Мне очень интересно увидеть, каких игроков приобрела команда. Думаю, что у нас все этого хотят. Наш генеральный менеджер Рэй Шеро — настоящий профессионал. Мы уверены, что он правильно строит команду», — приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.
Летом «дьяволы» выменяли у «Нэшвилл Предаторз» защитника Пи Кей Суббэна, а россиянин Никита Гусев пбыл приобретён в результате обмена с «Вегас Голден Найтс».
- 14 августа 2019
-
21:57
-
21:52
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:18
-
19:47
-
19:22
-
19:02
-
18:43
-
18:26
-
17:42
-
17:26
-
17:18
-
16:47
-
16:20
-
16:17
-
16:02
-
15:55
-
15:31
-
15:07
-
14:55
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10