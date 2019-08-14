Хишир: сделаю всё, чтобы помочь Хьюзу, поскольку сам был в такой же ситуации

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал, что готов оказать помощь форварду Джеку Хьюзу, которого выбрали под первым номером на прошедшем драфте. 20-летний Хишир был выбран под первым номером на драфте-2017.



«Я сделаю всё, чтобы помочь Джеку, потому что сам был в такой же ситуации. Буду рад встретить его. В нашей команде появится очень талантливый хоккеист. Я с нетерпением жду нового сезона. Мне очень интересно увидеть, каких игроков приобрела команда. Думаю, что у нас все этого хотят. Наш генеральный менеджер Рэй Шеро — настоящий профессионал. Мы уверены, что он правильно строит команду», — приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.

Летом «дьяволы» выменяли у «Нэшвилл Предаторз» защитника Пи Кей Суббэна, а россиянин Никита Гусев пбыл приобретён в результате обмена с «Вегас Голден Найтс».