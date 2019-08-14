«Амур» обыграл «Динамо Пардубице» на мемориале Збынека Кусы

«Амур» обыграл чешский клуб «Динамо Пардубице» со счётом 6:3 в матче мемориала Збынека Кусы, который проходит в Чехии.



Подопечные Александра Гулявцева забросили три шайбы в ходе первого периода стараниями Максима Капитурова, Ондржея Витасека и Глеба Корягина, на что чешский клуб ответил голом Юрая Микуша. Во втором игровом отрезке в составе дальневосточного клуба результативными бросками отметились Вячеслав Ушенин, Гинек Зогорна и Игорь Руденков, у «Динамо Пардубице» отличились Радослав Тибор и Патрик Поуличек. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.



В первой игре на турнире хабаровский клуб проиграл «Маунтфилду» со счётом 0:7. Клуб из Пардубице в стартовом матче разгромил «Маунтфилд» со счётом 7:2.