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«Амур» обыграл «Динамо Пардубице» на мемориале Збынека Кусы

«Амур» обыграл «Динамо Пардубице» на мемориале Збынека Кусы
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» обыграл чешский клуб «Динамо Пардубице» со счётом 6:3 в матче мемориала Збынека Кусы, который проходит в Чехии.

Подопечные Александра Гулявцева забросили три шайбы в ходе первого периода стараниями Максима Капитурова, Ондржея Витасека и Глеба Корягина, на что чешский клуб ответил голом Юрая Микуша. Во втором игровом отрезке в составе дальневосточного клуба результативными бросками отметились Вячеслав Ушенин, Гинек Зогорна и Игорь Руденков, у «Динамо Пардубице» отличились Радослав Тибор и Патрик Поуличек. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

В первой игре на турнире хабаровский клуб проиграл «Маунтфилду» со счётом 0:7. Клуб из Пардубице в стартовом матче разгромил «Маунтфилд» со счётом 7:2.

Мемориал Збынека Кусы
14 августа 2019, среда. 20:00 МСК
Динамо Пардубице
Пардубице
3 : 6
1:3, 2:3, 0:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Капитуров (Язьков) – 02:03 (5x5), 0:2 – Витасек (Зогорна) – 02:31 (5x5), 1:2 – Микуш (Лок, Тибор) – 09:49 (5x5), 1:3 – Корягин (Величкин) – 15:39 (5x5), 1:4 – Ушенин Вячеслав (Лазарев, Ушенин Владислав) – 25:28 (5x5), 1:5 – Зогорна (Зогорна) – 26:42 (5x4), 2:5 – Тибор (Коусал, Говорка) – 28:34 (5x3), 3:5 – Поуличек (Лоррейн, Латал) – 35:58 (5x5), 3:6 – Руденков (Йордан, Рассказов) – 38:39 (5x4)
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