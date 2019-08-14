Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче

ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА провёл контрольный матч с «Лозанной», который состоялся в Швейцарии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.

«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода стараниями Антона Слепышева, а во втором игровом отрезке преимущество московского клуба укрепил Максим Мамин. В третьем периоде команды не порадовали болельщиков результативными бросками, счёт 2:0 сохранился до финальной сирены.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона, 1 сентября, московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2019, среда. 20:30 МСК
Лозанна
Лозанна
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Слепышев – 17:59 (5x5), 0:2 – Мамин – 38:43 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент