ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче

ЦСКА провёл контрольный матч с «Лозанной», который состоялся в Швейцарии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.



«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода стараниями Антона Слепышева, а во втором игровом отрезке преимущество московского клуба укрепил Максим Мамин. В третьем периоде команды не порадовали болельщиков результативными бросками, счёт 2:0 сохранился до финальной сирены.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона, 1 сентября, московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».