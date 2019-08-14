ЦСКА переиграл «Лозанну» в товарищеском матче
ЦСКА провёл контрольный матч с «Лозанной», который состоялся в Швейцарии. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Игоря Никитина.
«Армейцы» открыли счёт в концовке первого периода стараниями Антона Слепышева, а во втором игровом отрезке преимущество московского клуба укрепил Максим Мамин. В третьем периоде команды не порадовали болельщиков результативными бросками, счёт 2:0 сохранился до финальной сирены.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Столичные «армейцы» впервые в истории стали победителями турнира. В первом матче нового сезона, 1 сентября, московский клуб примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».
- 14 августа 2019
-
22:30
-
22:27
-
21:57
-
21:52
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:18
-
19:47
-
19:22
-
19:02
-
18:43
-
18:26
-
17:42
-
17:26
-
17:18
-
16:47
-
16:20
-
16:17
-
16:02
-
15:55
-
15:31
-
15:07
-
14:55
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:20
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент