Веренски намерен подписать новый контракт с «Коламбусом» до сентября

Пэт Бриссон, агент защитника «Коламбус Блю Джекетс» Зака Веренски, рассказал о будущем клиента. 22-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.



«Летом я постоянно был на связи с руководством «Блю Джекетс». Мы хотим договориться до сборов, которые начнутся в сентябре. Абсолютно уверен, что мы продолжим переговоры в ближайшем будущем», — цитирует Бриссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Веренски был задрафтован «Блю Джекетс» в 2015 году под восьмым номером. В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата Веренски набрал 44 (11+33) очка, а также 6 (1+5) — в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» в первом раунде плей-офф переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав четыре победы подряд, и впервые в истории выиграл кубковую серию.

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