Голкипер Эдди Лэк приостановил карьеру, он будет работать тренером вратарей

Голкипер Эдди Лэк объявил, что принял решение приостановить спортивную карьеру. Вратарь будет работать в системе университета Аризоны.



«Дорогие друзья и болельщики. В настоящий момент тело не позволяет мне играть в хоккей на профессиональном уровне. Я по-прежнему прохожу курс физиотерапии. В последние шесть лет я играл через боль в связи с травмой бедра. Теперь мне необходимо убедиться, что я в состоянии подготовить себя таким образом, чтобы снова выступать в НХЛ. Сейчас я не здоров настолько, чтобы играть или подписать контракт, поэтому сообщаю, что буду новым тренером вратарей в университете Аризоны. Я люблю хоккей. Приятно, что у меня появилась возможность поделиться знаниями, приобретёнными в ходе карьеры», — написал Лэк в «Твиттере».



31-летний Лэк ранее защищал цвета «Ванкувер Кэнакс», «Каролины Харрикейнз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Джерси Дэвилз». После ухода из «Каролины» в 2016 году шведский вратарь провёл всего восемь матчей в НХЛ.