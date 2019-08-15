Ишматов: неудача СКА в Сочи неприятная, но результат работы тренера увидим позже

Экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов оценил выступление питерской команды на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Алексея Кудашова заняли последнее место.



«Из команды ушло не так много ключевых игроков, но и Дацюк, и Гусев, и Шестёркин, и Прохоркин играли значимые роли. Пришедшие новички — хоккеисты достаточно высокого уровня, но их ещё надо встроить в игру, подобрать для них оптимальных партнёров по звеньям. Для таких поисков и нужны предсезонные турниры, поэтому торопиться с выводами после сочинских выступлений СКА я бы не стал. Эта неудача неприятная, но реальный результат работы тренеров мы увидим только в ходе сезона», — цитируют Ишматова «Известия».

СКА начнёт новый сезон в КХЛ выездным матчем с «Металлургом» (2 сентября).