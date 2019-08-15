Слепышев: размер площадки уже не важен, у всех есть опыт игры на любом льду

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги контрольного матча с «Лозанной» (2:0).



«Здесь отличная атмосфера, организаторы создали потрясающий праздник для местных жителей. Тут и хорошая кухня, и развлечения, и хоккей. Люди приходят целыми семьями и отдыхают. Тут много детей. Приятно играть.



Это всего третья игра в межсезонье. Плюс тут был весьма тяжёлый цикл, все ребята под нагрузкой. Есть хорошие моменты, есть над чем работать. Илью Сорокина поздравили с «сухарём» и первой игрой в это межсезонье. Он молодчик, хорошо играл и тащил нас. Что касается размеров площадки, то нам уже без разницы. У всех есть опыт игры на любых площадках.



Честно говоря, не ожидал, что стану лучшим игроком матча. Ну забросил. Повезло. А так, я не чувствую себя лучшим игроком в этом матче. Ребята поздравили. Приятно», — приводит слова Слепышева официальный сайт ЦСКА.

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