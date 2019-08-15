«Салават Юлаев» представил новую форму на сезон-2019/20
«Салават Юлаев» провёл фотосессию перед стартом сезона-2019/20, сообщает пресс-служба уфимского клуба «Твиттере». Хоккеисты представили новый комплект игровой формы.
Посмотреть фотографии новой формы можно в «твиттере» «Салавата».
В минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил в шести матчах «Авангарду». До этого подопечные Николая Цулыгина прошли «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).
Новый сезон в КХЛ уфимский клуб откроёт тремя выездными матчами. 3 и 4 сентября команда Цулыгина сыграет с «Куньлунь Ред Стар», а 7-го числа встретится с «Сибирью». Первый домашний матч в предстоящем сезоне уфимцы проведут 12 сентября с «Автомобилистом», а через два дня сыграют с «Амуром».
В фойе «Уфа-Арены» нанесены изображения Михалёва, Быкова, Радулова и Цулыгина
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