Ленер: в США есть проблемы с насилием, зависимостью и суицидом

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Робин Ленер в очередной раз затронул тему проблем, связанных с психическим здоровьем.



«Я — один из счастливчиков, поскольку у меня есть страховка, но мне на глаза попались цены на медикаменты. Пять препаратов, которые я принимаю, стоят порядка $ 4 тыс. в месяц. Чистое безумие! Если страны хотят сократить количество проблем и увеличить здоровое население, необходимо действовать. Изменение происходит через понимание друг друга. Нужно начать диалог.



Ясно, что в США есть проблемы с насилием и разного рода зависимостью. Мы даже сталкиваемся с суицидальным кризисом. Единственный способ исправить ситуацию и решить проблемы — разработка системы, которая контролировала бы расходы на здравоохранение и лекарства наряду с программами, способствующим просвещению в области психиатрического здоровья. Ваши люди страдают, но в ваших руках ключ для исправления ситуации.



Дональд Трамп, как насчёт того, чтобы встретится и обсудить всё это? Позвольте мне поделиться своим опытом. Давайте внесём изменения. Спасибо», — написал Ленер в «Твиттере».

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