Сушинский: Пономарёв мог играть в «Авангарде», его папа хотел космических денег

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим юниорской сборной России Василием Пономарёвым.
«Мы его рассматривали как молодого игрока, но его папа был немного не готов к тем условиям, которые должны получать молодые хоккеисты. Он говорил о каких-то космических деньгах, которых у нас не получает даже Емелин! Поэтому на этом всё и закончилось. Папе стоит понимать, что Василий сначала должен стать звёздой, а потом зарабатывать большие деньги. Хотя парень очень неплохой, мы были готовы его рассмотреть, и я думаю, что под руководством Хартли он бы стал ещё лучше! Так что всё сорвалось из-за финансов», — приводит слова Сушинского Sport24.
На прошедшем Кубке Глинки/Гретцки юниорская сборная России заняла первое место, обыграв в финале сборную Канады.
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