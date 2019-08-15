Сушинский: Пономарёв мог играть в «Авангарде», его папа хотел космических денег

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, почему клуб не подписал контракт с нападающим юниорской сборной России Василием Пономарёвым.



«Мы его рассматривали как молодого игрока, но его папа был немного не готов к тем условиям, которые должны получать молодые хоккеисты. Он говорил о каких-то космических деньгах, которых у нас не получает даже Емелин! Поэтому на этом всё и закончилось. Папе стоит понимать, что Василий сначала должен стать звёздой, а потом зарабатывать большие деньги. Хотя парень очень неплохой, мы были готовы его рассмотреть, и я думаю, что под руководством Хартли он бы стал ещё лучше! Так что всё сорвалось из-за финансов», — приводит слова Сушинского Sport24.



На прошедшем Кубке Глинки/Гретцки юниорская сборная России заняла первое место, обыграв в финале сборную Канады.

Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 Пономарёв эффектно забил в ворота Канады