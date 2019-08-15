Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин: не понимаю легионеров, которые поносят Россию. Зачем тогда приезжаете?

Худобин: не понимаю легионеров, которые поносят Россию. Зачем тогда приезжаете?
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о критических высказываниях некоторых иностранных хоккеистов, выступавших в России.

«Я много кого читал и слышал. Вся информация летает в «Инстаграме», прессе. Да, легионеры начинают хаять и поносить Россию. Но я хочу спросить: а зачем тогда вы сюда приезжаете? За деньгами? Вам что, здесь было плохо?

Когда я играю в Америке, то очень скучаю по России. В этом году вообще собрался за два дня, как «Даллас» завершил сезон. Взял да улетел. Есть минусы и плюсы даже в США. Что-то мне не нравится. Но я люблю играть в НХЛ. Я там живу. И что, мне тоже поносить то, что меня окружает? Я этого не понимаю. И думаю, такие заявления не от большого ума. Или для хайпа, как сейчас говорят», — приводит слова голкипера «Матч ТВ».

И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова
Как же бедные легионеры всё это терпят?
Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ. Кому это выгодно?
Гости подкаста Пола Биссоннетта продолжают сочинять небылицы о КХЛ. В лиге пока предпочитают не отвечать.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент