Худобин: не понимаю легионеров, которые поносят Россию. Зачем тогда приезжаете?

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о критических высказываниях некоторых иностранных хоккеистов, выступавших в России.



«Я много кого читал и слышал. Вся информация летает в «Инстаграме», прессе. Да, легионеры начинают хаять и поносить Россию. Но я хочу спросить: а зачем тогда вы сюда приезжаете? За деньгами? Вам что, здесь было плохо?



Когда я играю в Америке, то очень скучаю по России. В этом году вообще собрался за два дня, как «Даллас» завершил сезон. Взял да улетел. Есть минусы и плюсы даже в США. Что-то мне не нравится. Но я люблю играть в НХЛ. Я там живу. И что, мне тоже поносить то, что меня окружает? Я этого не понимаю. И думаю, такие заявления не от большого ума. Или для хайпа, как сейчас говорят», — приводит слова голкипера «Матч ТВ».

И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова Как же бедные легионеры всё это терпят?