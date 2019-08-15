Овечкин рассказал о любви к футбольному «Динамо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к футбольному «Динамо». Ранее российский форвард нанёс символический удар перед началом игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (0:2).
«Шикарный стадион. Для болельщиков «Динамо» и всего российского футбола иметь такой стадион в Москве — это здорово. Для меня «Динамо» всегда любимое, в независимости от того, какие игроки в составе. В любом случае переживаем, болеем. Я вообще вырос в «Петровском парке», провёл там детство, так что для меня это очень значимое место», — сказал Овечкин в интервью клубному телевидению «Динамо».
В прошлом сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
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