«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Никитой Тертышным

«Трактор» заключил новое двустороннее соглашение с 21-летним форвардом Никитой Тертышным, информирует официальный сайт челябинского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
В прошлом сезоне Тертышный выступал в Высшей хоккейной лиге, сыграл в 53 матчах и набрал 32 (8+32) очка. Кроме того он выходил в плей-офф за «Белых Медведей», набрав в четырёх встречах 2 (1+1) очка, и дебютировал в КХЛ. В текущем межсезонье хоккеист принимал участие в сборах в Мариборе вместе с основной командой, а также сыграл в контрольном матче с клубом «МАК Уйбуда» (6:2), в котором отметился голом.
Первый матч в новом сезоне КХЛ челябинская команда проведёт 2 сентября — «Трактор» примет на своём льду «Витязь», а через два дня подопечные Петериса Скудры сыграют в Челябинске со СКА, после чего отправятся в турне по Дальнему Востоку.
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