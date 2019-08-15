Дубас: у «Торонто» нет проблем из-за отсутствия капитана
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением об отсутствии капитана в команде. «Кленовые листья» играют без капитана с 2016 года. Функционер не видит в этом проблемы.
«Я подхожу к этому вопросу следующим образом: каждый день общаюсь с игроками и смотрю, кто из них лучше всего справится с такой работой, если однажды мы решим, что нам нужен такой человек. Если мы придём к выводу, что у нас есть проблема, вызванная отсутствием капитана, тогда мы займёмся её решением», — приводит слова Дубаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Последним капитаном «Торонто» был защитник Дион Фанёф, которого обменяли в «Оттаву Сенаторз» в феврале 2016 года. В настоящий момент хоккеист является свободным агентом.
Таварес — об отсутствии капитана в «Торонто»: у нас есть достойные кандидаты
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