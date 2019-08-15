Минское «Динамо» продлило пробный контракт с Матерухиным
Минское «Динамо» продлило пробный контракт с нападающим Александром Матерухиным, информирует официальный сайт белорусской команды. На Кубке губернатора 37-летний нападающий провел два матча.
В прошедшем сезоне нападающий выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги за ханты-мансийскую «Югру», в 49 матчах набрав 35 очков (12+23) по системе «гол+пас», получил 36 минут штрафа и заработал показатель полезности «+18». Также в трёх играх Кубка Петрова он отдал результативный пас и получил 5 минут штрафа.
Начало карьеры Матерухин провёл в североамериканских лигах, позже выступая за клубы«Химволокно» и «Юность». В Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета украинского «Донбасса» и минского «Динамо».
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