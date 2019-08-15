Александр Судницин представил новый шлем в цветах «Авангарда»

Новичок хоккейного клуба «Авангард» Александр Судницин представил новый шлем, информирует официальный «твиттер» команды. Шлем голкипера выполнен в клубных цветах.

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Ранее 31-летний хоккеист расторг контракт с «Трактором». Судницин присоединился к челябинскому клубу летом 2018 года, подписав контракт на два сезона. В составе чёрно-белых голкипер провёл 24 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом надёжности 2,46. В играх плей-офф Александр сыграл две встречи с показателем 2,48.



Игрок был признан лучшим вратарём Высшей хоккейной лиги сезона-2010/11. В составе ярославского «Локомотива» он стал бронзовым призёром КХЛ сезона-2016/17. Судницин также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».