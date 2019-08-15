Алексей Терещенко подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко продолжит карьеру в минском «Динамо», 38-летний хоккеист подписал с клубом из Беларуси просмотровый контракт.
Напомним, в межсезонье хоккеист перешёл в московское «Динамо», однако в итоге совет директоров не утвердил подписание ветерана.
В минувшем сезоне Терещенко записал на свой счёт 6 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «зубров». Кроме того ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.
Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий — обладатель Кубка европейских чемпионов в форме «Ак Барса» (2007).
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