Басков: Терещенко — настоящий лидер, «Динамо» нужны победители в составе

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал подписание пробного контракта с Алексеем Терещенко.
«В прошлом сезоне мы заключали с Алексеем контракт не без сомнений. Если помните, сначала это было вообще пробное соглашение, но потом стало понятно, что этот игрок — настоящий лидер как на льду, так и вне его. Поэтому нам хотелось видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества.
Алексей — центральный нападающий, способный выполнить большой объём работы на льду, но мы ждём от него ещё и проявления лидерских качеств вне площадки. Это профессионал, способный повести за собой, что сейчас особенно важно для нашей команды, в составе которой много молодёжи. Мы стараемся воспитывать в команде победную культуру. Игроки должны выходить на лёд с внутренним убеждением, что мы можем выиграть у любого соперника. Поэтому нам нужны в составе люди, которые умеют побеждать, такие как трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.
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