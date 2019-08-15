Басков: Терещенко — настоящий лидер, «Динамо» нужны победители в составе

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков прокомментировал подписание пробного контракта с Алексеем Терещенко.



«В прошлом сезоне мы заключали с Алексеем контракт не без сомнений. Если помните, сначала это было вообще пробное соглашение, но потом стало понятно, что этот игрок — настоящий лидер как на льду, так и вне его. Поэтому нам хотелось видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества.



Алексей — центральный нападающий, способный выполнить большой объём работы на льду, но мы ждём от него ещё и проявления лидерских качеств вне площадки. Это профессионал, способный повести за собой, что сейчас особенно важно для нашей команды, в составе которой много молодёжи. Мы стараемся воспитывать в команде победную культуру. Игроки должны выходить на лёд с внутренним убеждением, что мы можем выиграть у любого соперника. Поэтому нам нужны в составе люди, которые умеют побеждать, такие как трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко», — цитирует Баскова официальный сайт клуба.