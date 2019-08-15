Экс-игрок «Каролины»: в «ураганах» полный бардак, все боятся принимать решения

Бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» Алекси Саарела с критикой обрушился на свой бывший клуб, который так и не дал 22-летнему финну дебютировать в НХЛ, несмотря на хорошую результативность в фарм-клубе.



«Увы, «Каролина» не является примером организации-лидера в НХЛ. Там очень много беспорядка. Никто не знает, кто именно является руководителем, а люди, которые должны принимать решения, бояться их принимать. Как оценить прошлый сезон? Конечно, меня расстраивает тот факт, что другие команды поднимали из фарм-клубов игроков, которые не набрали и 20 очков. А я своего шанса так и не получил», — сказал Саарела в интервью Satakunnan Kansa.



В прошлом сезоне Саарела набрал в АХЛ 54 (30+24) очка в 69 матчах, но ни разу не сыграл за «Каролину». 24 июня его вместе с защитником Келвином Де Хааном обменяли в «Чикаго Блэкхоукс» на вратаря Антона Форсберга и защитника Густава Форслинга.

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