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«Авангард» включил в состав членов экипажа спасённого самолёта

«Авангард» включил в состав членов экипажа спасённого самолёта
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» в качестве дани уважения включил в состав на игру с московским «Динамо» имена членов экипажа самолёта Airbus А321.

Напомним, сегодня, 15 августа, самолёт «Уральских Авиалиний» совершил аварийную посадку из-за поломки. Благодаря мастерской работе экипажа самолёт удалось посадить на кукурузное поле, никто из 234 пассажиров не погиб.

«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Спасибо вам!» — написано в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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