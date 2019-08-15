Крылов: очень жалко, что «Авангард» потерял хорошего вратаря Аскарова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о перспективах голкипера Ярослава Аскарова и прокомментировал селекционную политику клуба.



«Очень жалко, что «Авангард» в прошлые времена потерял хорошего вратаря Аскарова. Обсуждал на днях с Дюковым этот вопрос. Но я очень рад за Ярослава, у него есть шансы стать первым номером драфта НХЛ. У него есть большое желание работать, школа СКА позволяет ему реализоваться.



Селекция? У нас осталось всего одна вакансия легионера – это центр. Надеюсь, что в ближайшие пару дней мы подпишем игрока и закроем место.



Что касается будущего хоккея, то мы все боремся за окупаемость спорта. В этой связи самый главный ключ к успеху — это игра своими воспитанниками. Тогда не будет раздуваться бюджет и не будут платиться комические деньги. Такая ролевая модель у Ярославля и она наиболее показательна. Мы будем стремиться именно к этому», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Баттон: Аскарова могут взять под 1-м номером драфта, он лучший со времён Прайса