Крылов: очень жалко, что «Авангард» потерял хорошего вратаря Аскарова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о перспективах голкипера Ярослава Аскарова и прокомментировал селекционную политику клуба.
«Очень жалко, что «Авангард» в прошлые времена потерял хорошего вратаря Аскарова. Обсуждал на днях с Дюковым этот вопрос. Но я очень рад за Ярослава, у него есть шансы стать первым номером драфта НХЛ. У него есть большое желание работать, школа СКА позволяет ему реализоваться.
Селекция? У нас осталось всего одна вакансия легионера – это центр. Надеюсь, что в ближайшие пару дней мы подпишем игрока и закроем место.
Что касается будущего хоккея, то мы все боремся за окупаемость спорта. В этой связи самый главный ключ к успеху — это игра своими воспитанниками. Тогда не будет раздуваться бюджет и не будут платиться комические деньги. Такая ролевая модель у Ярославля и она наиболее показательна. Мы будем стремиться именно к этому», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 августа 2019
-
17:21
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:35
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:16
-
14:49
-
14:28
-
14:06
-
13:56
-
13:20
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
11:55
-
11:25
-
10:46
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:36
-
09:19
-
08:55
-
08:34
-
08:22
-
06:52