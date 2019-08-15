Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: очень жалко, что «Авангард» потерял хорошего вратаря Аскарова

Крылов: очень жалко, что «Авангард» потерял хорошего вратаря Аскарова
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о перспективах голкипера Ярослава Аскарова и прокомментировал селекционную политику клуба.

«Очень жалко, что «Авангард» в прошлые времена потерял хорошего вратаря Аскарова. Обсуждал на днях с Дюковым этот вопрос. Но я очень рад за Ярослава, у него есть шансы стать первым номером драфта НХЛ. У него есть большое желание работать, школа СКА позволяет ему реализоваться.

Селекция? У нас осталось всего одна вакансия легионера – это центр. Надеюсь, что в ближайшие пару дней мы подпишем игрока и закроем место.

Что касается будущего хоккея, то мы все боремся за окупаемость спорта. В этой связи самый главный ключ к успеху — это игра своими воспитанниками. Тогда не будет раздуваться бюджет и не будут платиться комические деньги. Такая ролевая модель у Ярославля и она наиболее показательна. Мы будем стремиться именно к этому», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Баттон: Аскарова могут взять под 1-м номером драфта, он лучший со времён Прайса
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент