Овечкин удивился вопросу о проблемах Евгения Кузнецова

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём партнёре по команде, форварде Евгении Кузнецове.



«Возможные проблемы Кузнецова? Какие проблемы, о чём вы? Нет, вроде всё нормально у него, тренируется. На связи постоянно. Жив и здоров.



Он всё удалил в „инстаграме“ и от всех отписался? Я не могу понять, что происходит. Всё нормально у него», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным. Также российский обладатель становился чемпионом мира в составе сборной России и покорил множество рекордов в Национальной хоккейной лиге.

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