Овечкин удивился вопросу о проблемах Евгения Кузнецова

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём партнёре по команде, форварде Евгении Кузнецове.
«Возможные проблемы Кузнецова? Какие проблемы, о чём вы? Нет, вроде всё нормально у него, тренируется. На связи постоянно. Жив и здоров.
Он всё удалил в „инстаграме“ и от всех отписался? Я не могу понять, что происходит. Всё нормально у него», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным. Также российский обладатель становился чемпионом мира в составе сборной России и покорил множество рекордов в Национальной хоккейной лиге.
- 15 августа 2019
-
17:21
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:35
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:16
-
14:49
-
14:28
-
14:06
-
13:56
-
13:20
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
11:55
-
11:25
-
10:46
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:36
-
09:19
-
08:55
-
08:34
-
08:22
-
06:52