Брагин — о сборной: посмотрим на Павла Ротенберга, есть молодой Амиров

Главный тренер команды Валерий Брагин рассказал о вызванных на сбор перед Турниром четырёх наций хоккеистах.
«Решение провести этап турнира в Перми? Это давно обсуждалось, что нам для развития хоккея нужно ездить в разные города. Сейчас и национальная, олимпийская, юниорская сборные ездят по всей стране. В Перми есть хорошая команда, хоккей там знают, я думаю, что на матчи сборной придет много болельщиков, поддержат нас.
Сначала проведем сбор, у нас 28 хоккеистов. Потом определимся с теми, кто поедет на сам турнир. Сейчас посмотрим и на состояние ребят, которые уже вызывались в сборную, и на тех, кого вызываем впервые. Например, на Даниила Пыленкова из “Русских Витязей”, на нападающего Павла Ротенберга, он хорошо проявил себя в играх в ВХЛ. Есть Родион Амиров, я его видел на ЮЧМ, там он сыграл здорово, сейчас проходил сбор с командой мастеров “Салавата Юлаева”.
Выступление за юниорскую сборную может стать трамплином на ЧМ? Посмотрим, вёе в руках кандидатов. Игроки старательные и обученные, шанс продемонстрировать свои навыки они заслужили. Соревнование в Перми — важный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, потому что впереди только Суперсерия — это уже генеральная репетиция перед чемпионатом мира.
Но тут дело не только в МЧМ. У нас сейчас вся стратегия сборных направлена на подготовку к Олимпиаде 2022 года. Любой игрок, если он будет работать и развиваться — имеет шанс попасть в число тех, кто будет представлять нашу страну в Пекине. Такие примеры есть — тот же Кирилл Капризов, который очень быстро прошел путь от игры в молодежной сборной до звания олимпийского чемпиона. Поэтому проявлять себя сейчас самое время», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.
- 15 августа 2019
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