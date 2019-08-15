У «Северстали» появился новый альтернативный логотип

Череповецкая «Северсталь» представила новый альтернативный логотип, информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги.



«Логотип нарисован в актуальном свежем стиле — плоский минимализм. В нём сохранились качества, присущие спорту: жёсткость, умеренная агрессивность. По настроению иллюстрация соответствует как брутальному хоккею, так и не менее суровой сфере — металлургии. Кроме того в логотипе совмещаются два важных образа. Рысь олицетворяет собой клуб, а ковш с выливающимся металлом — комбинат. Эта пара образов ещё крепче свяжет клуб и компанию «Северсталь». Новый логотип адаптирован к работе в малых масштабах, например мобильные приложения или турнирные таблицы», — указано на сайте клуба.

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.