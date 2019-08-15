У «Северстали» появился новый альтернативный логотип
Череповецкая «Северсталь» представила новый альтернативный логотип, информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги.
«Логотип нарисован в актуальном свежем стиле — плоский минимализм. В нём сохранились качества, присущие спорту: жёсткость, умеренная агрессивность. По настроению иллюстрация соответствует как брутальному хоккею, так и не менее суровой сфере — металлургии. Кроме того в логотипе совмещаются два важных образа. Рысь олицетворяет собой клуб, а ковш с выливающимся металлом — комбинат. Эта пара образов ещё крепче свяжет клуб и компанию «Северсталь». Новый логотип адаптирован к работе в малых масштабах, например мобильные приложения или турнирные таблицы», — указано на сайте клуба.
Фото: Официальный сайт «Северстали»
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