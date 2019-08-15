Крикунов: «Динамо» нужен защитник и ещё один центральный нападающий

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о селекционных планах команды.



«Сегодня у нас Тарасов выпал, и пришлось перед игрой менять первое звено. Нам много кто нужен. Во-первых, защитник нужен. Во-вторых, ещё один центральный нападающий нужен.



Если травм не будет, то на Кубке мэра Москвы можно смотреть сочетания. Пока тяжело об этом говорить. Полыгалов ещё не восстановился, Тарасов выпал. Васильев тоже травмировался. Он получил травму на тренировке, наверное, начнёт сезон в Твери, хотя кто знает пока. Если первым восстановится, может, и здесь останется.



Буллиты? Получаются они у нас. Не знаю, кто где в отпуске тренировался», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Капитаном московского «Динамо» в сезоне-2019/20 будет Шипачёв