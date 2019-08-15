«Сибирь» переиграла «Пиратов» в контрольной встрече

Новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее чешского клуба «Пираты Хомутов» в контрольном матче, встреча завершилась со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Данил Романцев. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами стали Филип Сухи и оформивший дубль Романцев. На старте второго периода команды вновь обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Максим Казаков и Якуб Хрпа. Точку в матче поставили форварды новосибирцев Евгений Чесалин и Виктор Комаров, забившие по одной шайбе.

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