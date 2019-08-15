«Сибирь» переиграла «Пиратов» в контрольной встрече
Новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее чешского клуба «Пираты Хомутов» в контрольном матче, встреча завершилась со счётом 5:2.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Данил Романцев. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами стали Филип Сухи и оформивший дубль Романцев. На старте второго периода команды вновь обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Максим Казаков и Якуб Хрпа. Точку в матче поставили форварды новосибирцев Евгений Чесалин и Виктор Комаров, забившие по одной шайбе.
Товарищеские матчи (клубы)
15 августа 2019, четверг. 18:30 МСК
Пираты Хомутов
Хомутов
2 : 5
1:2, 1:1, 0:2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Романцев (Чесалин) – 01:25 (5x5), 0:2 – Романцев (Чесалин, Шаров) – 10:24 (5x5), 1:2 – Сухи (Жовинец, Коближек) – 15:59 (5x5), 1:3 – Казаков (Яковлев, Алексеев) – 20:18 (5x5), 2:3 – Хрпа (Свобода) – 20:31 (5x5), 2:4 – Чесалин (Шашков) – 51:06 (5x4), 2:5 – Комаров – 58:43 (en)
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