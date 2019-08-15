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Бочаров — об игре с «Авангардом»: команда-финалист, много зрителей пришло

Бочаров — об игре с «Авангардом»: команда-финалист, много зрителей пришло
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (1:2).

«Получилась интересная игра, боевая. Команда — финалист предыдущего сезона в соперниках, много зрителей пришло, почти как в чемпионате. Жалко, что уступили, но при этом посмотрели на свои сильные и слабые стороны в игре с хорошим соперником. Не все же выигрывать на предсезонке, может быть, и к лучшему, что так вышло. Сейчас идет подготовка. Главное — в сезоне выигрывать матчи.

Пропущенные шайбы? Надо видео посмотреть, конечно. В первой шайбе шла атака «3 в 2», продольный пас, Зернов бросил — мне не удалось выручить. Вторая шайба в большинстве — бросок в касание от Войнова, я просто сел, а надо было искать шайбу. Плюс он попал очень хорошо», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

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