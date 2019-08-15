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ЦСКА забросил девять шайб «Женеве-Серветт»

ЦСКА забросил девять шайб «Женеве-Серветт»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в товарищеской встрече разгромил швейцарский клуб «Женева-Серветт», встреча завершилась со счётом 9:3. Вчера «армейцы» одержали победу над «Лозанной» со счётом 2:0.

Счёт на третьей минуте открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Вскоре «Женева» сумела сравнять счёт усилиями Элиота Бертона. Во втором периоде «армейцы» забросили ещё две шайбы — авторами точных бросков стали Иржи Секач и Максим Мамин. Соперник ответил голом Томми Уингелса. В третьем периоде подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу благодаря шайбам Секача, Кирилла Капризова, Никиты Нестерова, Максима Шалунова, Андрея Светлакова и Михаила Григоренко.

Товарищеские матчи (клубы)
15 августа 2019, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
9 : 3
1:1, 2:1, 6:1
Женева-Серветт
Женева
1:0 – Карнаухов (Чмыхов) – 02:42 (5x5), 1:1 – Бертон (Уингелс) – 08:41 (5x4), 2:1 – Секач (Вей, Нестеров) – 21:35 (4x5), 3:1 – Мамин (Марченко, Киселевич) – 30:53 (5x5), 3:2 – Уингелс (Миранда) – 39:46 (5x4), 4:2 – Капризов (Шалунов, Окулов) – 43:26 (5x5), 5:2 – Нестеров (Вей, Григоренко) – 45:36 (5x4), 6:2 – Шалунов (Окулов, Капризов) – 48:25 (5x5), 7:2 – Слепышев (Светлаков) – 53:08 (5x5), 8:2 – Григоренко (Вей, Чмыхов) – 55:23 (5x5), 8:3 – Каст (Тёммернес, Уингелс) – 57:39 (5x5), 9:3 – Секач (Григоренко, Вей) – 58:37 (5x5)

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