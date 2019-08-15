ЦСКА забросил девять шайб «Женеве-Серветт»

Московский ЦСКА в товарищеской встрече разгромил швейцарский клуб «Женева-Серветт», встреча завершилась со счётом 9:3. Вчера «армейцы» одержали победу над «Лозанной» со счётом 2:0.



Счёт на третьей минуте открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Вскоре «Женева» сумела сравнять счёт усилиями Элиота Бертона. Во втором периоде «армейцы» забросили ещё две шайбы — авторами точных бросков стали Иржи Секач и Максим Мамин. Соперник ответил голом Томми Уингелса. В третьем периоде подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу благодаря шайбам Секача, Кирилла Капризова, Никиты Нестерова, Максима Шалунова, Андрея Светлакова и Михаила Григоренко.

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