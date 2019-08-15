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Вице-комиссар НХЛ: Овечкин — потрясающий посол лиги и хоккея НХЛ

Вице-комиссар НХЛ: Овечкин — потрясающий посол лиги и хоккея НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, недавно вернувшемся из Китая, где он был в качестве посла НХЛ.

«Овечкин олицетворяет хоккей. И умеет находить общий язык с любым человеком. Алекс — фантастический игрок на льду и очень интересный человек в жизни. У нас вчера был брифинг, где мы говорили о том, как замечательно прошла его поездка, насколько он был открыт. Нам рассказали, где он побывал. Алекс сделал все, о чем его просили, и ему это понравилось. Он потрясающий посол лиги и хоккея НХЛ», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

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