НХЛ пока не планирует проводить в Китае матчи регулярного чемпионата

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о работе лиги с китайским рынком.
«Нам надо постепенно идти вперёд. Не думаю, что в следующем году мы будем играть матчи регулярного чемпионата в Китае, но собираемся и дальше отправлять туда команды, чтобы они проводили там предсезонные матчи, а также стратегически работать над популяризацией хоккея в стране. Я считаю, что именно развитие этого вида спорта на данный момент имеет приоритетное значение. Речь идет не столько о Национальной хоккейной лиге, сколько об игре как таковой, росте ее популярности. Мы больше внимания сейчас уделяем этому аспекту.
»Нет сомнений в том, что Олимпийские игры являются крайне важным элементом для развития хоккея в Китае и привлечения внимания как можно большего количества жителей страны к этому виду спорта. Я не готов сейчас рассуждать о том, сложнее ли нам будет принять решение по этому вопросу. Участие в любой Олимпиаде каждый раз рассматривается лигой отдельно», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.
- 15 августа 2019
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