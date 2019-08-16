Кручинин — о переходе в СКА: всё произошло без меня. Меня поставили перед фактом

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин рассказал о подробностях перехода в СКА в 2018 году.

«Я придерживаюсь мнения, что опыт не бывает плохим или хорошим. Не могу об этом жалеть или нет, так как этот переход не был моей инициативой. Всё произошло без меня. Меня поставили перед фактом и сказали, что обменивают в СКА, выкупают вместе с контрактом. И что в следующем году я буду играть в Санкт-Петербурге.

Я подозревал об этом ещё после бронзового сезона, когда поехал в сборную, поэтому был готов. А на обиженных воду возят, так что нет смысла обижаться. В любом случае я благодарен за прошлый год. В СКА было много мастеров, я научился многим вещам, как бы смешно это ни звучало. Посмотрел на Пашу Дацюка, на Никиту Гусева. Многое можно было почерпнуть. Любой опыт полезен, если ты его нормально воспринимаешь», — сказал Кручинин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.