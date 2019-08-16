Тренер «Магнитки»: не все игроки перестроились с молодёжного хоккея

Тренер магнитогорского «Металлурга» Иржи Калоус подвёл итоги выступления команды в Кубке губернатора Челябинской области, на котором уральцы заняли второе место. В финальном матче «Металлург» проиграл «Трактору» (0:3).

«Во-первых, стоит отметить, что мы хотели именно проверить молодых игроков, попробовать разные игровые сочетания. Поэтому играли не в самом оптимальном составе. И, во-вторых, Челябинск сыграл очень хорошо. Они перебегали нас и не дали навязать свою игру.

Слабая игра в большинстве? Мы очень мало бросали. Плюс нужно лучше работать перед воротами. Это у нас не получилось. Также надо сказать, что на тренировках мы уделяли внимание немного другим вещам. Ещё конкретно не отрабатывали «пять на три» и «пять на четыре». Уже после этого турнира будем делать акцент на специальных пятерках.

Сложно сразу после игры что-то говорить о конкретных игроках. В целом они играют на сто процентов, используют все свои силы и умения. Но с другой стороны, бывают моменты, когда немного не хватает опыта именно на взрослом уровне. Можно сказать, что не все игроки ещё перестроились с молодёжного хоккея на взрослый», — цитирует Калоуса Magcity74.ru.