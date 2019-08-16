Житник — об отношении НХЛ к Олимпиаде: переломным стал турнир в Сочи

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о проблеме участия игроков НХЛ в Олимпийских играх.

«Когда хоккейные Олимпиады Северной Америке были в новинку, вопрос относительно участия в Играх не возникал. Но когда олимпийские турниры стали рутинными, скептики здесь подняли головы. В частности, как мне показалось, не вызвал оптимизма и где-то стал переломным турнир в Сочи — и из-за неудачной разницы во времени и из-за того, что не было интриги, ведь Канада победила за явным преимуществом.



Нужно понимать, что НХЛ — коммерческая лига, жёсткий бизнес-проект. За две-три недели перерыва владельцы клубов теряли большие деньги, а какие-то другие бонусы, как я понял, Олимпиады постепенно перестали приносить. В итоге — бойкот Пхёнчхана-2018.

Профсоюз НХЛ при всём к нему уважении всё-таки стал слабее. На границе веков он вёл более жёсткую политику, как следствие — затяжные локауты и довольно сбалансированные коллективные соглашения. Сегодня картина немного другая — очень спорное коллективное соглашение с системой эскроу, жёсткое ограничение зарплат новичков, пассивность в олимпийском вопросе", — цитирует Житника Russia-Hockey.