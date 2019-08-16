Светлаков: не мстил за Шалунова. Все совпадения случайны

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал крупную победу в матче с «Женевой-Серветт» (9:3) на проходящем в Швейцарии предсезонном турнире Hockeyades.

«У нас вышел ударный третий период, и мы сумели забросить много шайб. «Женева» хороший соперник. Они играли в быстрый хоккей. Очень приятно, когда тебя поддерживают в другой стране. Каждый момент находил отклик. Спасибо ребятам.



Моё удаление — это месть за нарушение на Шалунове? Нет конечно. Да, Максима неприятно встретили, но все совпадения – случайны. Просто сыграл не по правилам", — цитирует Светлакова официальный сайт московского клуба.

Счёт на третьей минуте открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Вскоре «Женева» сумела сравнять счёт усилиями Элиота Бертона. Во втором периоде «армейцы» забросили ещё две шайбы — авторами точных бросков стали Иржи Секач и Максим Мамин. Соперник ответил голом Томми Уингелса. В третьем периоде подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу благодаря шайбам Секача, Кирилла Капризова, Никиты Нестерова, Максима Шалунова, Светлакова и Михаила Григоренко.

