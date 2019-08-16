Тарасенко: в январе глянул таблицу — пришлось проматывать, чтобы найти «Блюз»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выступления команды в прошлом сезоне, по ходу которого «музыканты» опускались на последнее место в НХЛ, а затем выиграли Кубок Стэнли.

«После того, как в «Сент-Луис» пришёл Крейг Берюбе, мы стали играть активней, действовать более нагло. Самое главное — он стал относиться ко всем одинаково, ко всем честно. Когда ты чувствуешь такое отношение тренера, то всё начинает получаться, все начинают больше общаться.



А в начале сезона не хотелось ходить на тренировки. Я 2 января сидел ужинал и посмотрел таблицу. Мне пришлось пролистывать, чтобы посмотреть, где команда. Я не мог в это поверить. У нас в раздевалке есть экран, он широкий, но узкий. На нём турнирная таблица. Когда пришёл новый тренер, его просто отключили и не включали, когда пошла победная серия.



У Майка Йео плохая репутация? Я про это не знал. Я думаю, что каждого тренера когда-то увольняют, когда он ошибается. В команде была нездоровая атмосфера, это повлияло на результат. Я не считаю правильным говорить плохо про человека, который у нас уже не работает», — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.