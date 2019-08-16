Кравец — о матче со СКА: нужно достать всё изнутри

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился ожиданиями от контрольного матч со СКА, который состоится сегодня, 16 августа. Начало встречи — в 14:00 мск.
«Соперник очень силён, это очевидно. И нам нужна такая встреча. В таких играх и воспитывается характер. Да, три часа в дороге от Лапеэнранты до Эспоо – трудный путь. Однако никто на это не смотрит. В таких матчах и нужно достать всё изнутри!
Колтыгин в тройке с легионерами? Эксперимент! Павел умеет играть и в центре, он играл у нас на этой позиции, теперь попробовали его на фланге. Он оправдал наши ожидания, и в матче с «Сайпой» отличился дважды, звеном они с Аалтоненом и Няттиненом провели три шайбы из семи», — цитирует Кравеца официальный сайт подмосковного клуба.
Видео можно посмотреть на "Чемпионате".
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