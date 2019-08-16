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Кручинин — о Панарине: развязанный язык, может что-то ляпнуть, не проследить

Кручинин — о Панарине: развязанный язык, может что-то ляпнуть, не проследить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин поделился мнением о нашумевших высказываниях нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Читал, смотрел. Я не думаю, что зазнаётся. У каждого человека своя точка зрения, каждый решает сам, высказываться или нет. Он как завёл «инстаграм», сразу полюбил прямые эфиры, может что-нибудь ляпнуть. Он – простой парень. Развязанный язык, может что-то ляпнуть, где-то не проследить.

Люди его любят, а почему нет? При всём при этом он делает добрые дела, у него правильные мысли. Хочет создать благотворительный фонд. Хороший человек с хорошим воспитанием. Человек, который сделал себя сам, своим трудом. Это дело каждого – высказываться или нет», — сказал Кручинин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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